تفاصيل برامج التدريب الصيفي 2021 في 7 بنوك

طرح عدد من البنوك تفاصيل التدريب الصيفي 2021 الخاص بكل منها عبر مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الإجتماعي، لتجهيز كفاءات قادرة على العمل في القطاع المصرفي والبنكي، تستعرضها الوطن، في التقرير التالي:

برنامج التدريب الصيفي في البنك العقاري المصري

- صُمم التدريب الصيفي للبنك هذا العام ليكون عبارة عن مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة للعمل المصرفي باستخدام المنصات الافتراضية والتعلم عن بعُد.

شروط التقديم للتدريب:

- أن يكون المتقدم مقيدا بإحدى الجامعات (الحكومية / الخاصة) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون الطالب مقيدا بالفرقة الثانية أو الثالثة بأحد كليات (التجارة وما يعادلها، الاقتصاد والعلوم السياسية، الحقوق).

- أن يكون التقدير الحاصل عليه الطالب (جيد) على الأقل للسنة السابقة.

المستندات المطلوبة للتقديم:

- شهادة إثبات قيد من الكلية موضحا بها تقدير العام السابق وموثقا بخاتم الجامعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية حديثة.

- السيرة الذاتية (موضحا بها البيانات الشخصية).

- على الطلاب المستوفين الشروط والراغبين في التقدم للتدريب، إرسال المستندات المطلوبة في الفترة من الأربعاء 26 أغسطس 2020 وحتى الخميس 3 سبتمبر 2020، عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بقطاع مركز التميز والمعرفة بالبنك العقاري المصري العربي knowledgeexcellence@eal-bank.com.

برنامج التدريب الصيفي في الأهلي المصري

تفاصيل التدريب:

- الشريحة المستهدفة: طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

- مدة التدريب: 3 أشهر شرط اجتياز الاختبارات والمقابلات.

- التقديم على التدريب عبر الموقع الرسمي للبنك.

الكليات والتخصصات المطلوبة:

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

-التقديرات للسنوات الدراسية السابقة: جيد جدًا فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

الأوراق المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إثبات قيد / بيان نجاح مثبتا فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

برنامج التدريب الصيفي بنك مصر

- جرى تفعيل مبادرة التدريب الصيفي 2021 أونلاين، نظرًا للظروف التي تمر بها مصر من تداعيات فيروس كورونا COVID-19، التي منعت بدورها أي تجمعات أو أنشطة تدريبية لفترة غير معلومة.

شروط التقديم:

- أن يكون من ضمن التخصصات التالية بالجامعات الحكومية / الخاصة:

كليه تجارة (محاسبة، إحصاء، إدارة، بنوك، تسويق، استثمار وتمويل، موارد بشرية، علاقات دولية، أسواق ومنشأة مالية، تجارة خارجية).

كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

كلية حقوق.

كلية هندسة.

كلية حاسبات ومعلومات.

- أن تكون الجامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون الطالب مقيدا بالفرقة (الأولى - الثانية - الثالثة - الرابعة).

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنيه الجامعة أو إثبات القيد.

- يبدا التقديم من يوم الخميس الموافق 24/06/2021 حتى الخميس 01/07/2021.

برنامج التدريب في البنك الأهلي الكويتي

الشروط المطلوبة:

- طلاب الجامعة في العامين الثاني والثالث فقط.

- الحد الأدنى للتقدير جيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات التواصل الجيدة.

التخصصات المطلوبة:

إدارة الأعمال - المحاسبة - الشؤون المالية - الاقتصاد - إدارة أنظمة المعلومات.

للتقديم على التدريب:

إرسال السيرة الذاتية على (internship@abkegypt.com) مع كتابة العنوان التالي: Summer Training 2020.

برنامج التدريب في العربي الأفريقي الدولي

تفاصيل التدريب:

- يبحث البنك عن طلاب جامعيين في الفرقة الأخيرة أو خريجين جدد للمشاركة في برنامج «تطوير العمليات» لمدة 3 أشهر.

- يجب على المتقدمين أن يكونوا استباقيين وسريعي التعلم وعلى مستوى عالٍ من الدقة، ولديهم القدرة على إنجاز عدد من المهام في آن واحد.

- يمكن تمديد هذا البرنامج لمدة 3 أشهر أخرى، حسب التوافر.

برنامج التدريب في بنك الإسكندرية

تفاصيل التدريب:

- طور بنك الإسكندرية برنامج التدريب الصيفي للطلاب هذا العام إلى المجال الافتراضي، مراعاة للظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وتوفير فرصة مميزة للمتدربين الصيفيين من مختلف الجامعات.

- يحتوي برنامج التدريب الصيفي لبنك الإسكندرية لهذا العام على 6 ركائز رئيسية، تهدف لنقل المتدربين عن طريق تجربة جديدة بالكامل، من الكفاءة الشخصية إلى المشاريع الجماعية لأنشطة المشاركة، والتي ستضيف جميعها إلى مهاراتهم وقدرتهم على اعتماد النموذج الأخلاقي والتقني الحديث على خبراء المصرفيين.

- يدرب مدراء ومحترفو بنك الإسكندرية الطلاب عبر الإنترنت، ويتم تعريفهم بأهم الأعمال المصرفية، لمنحهم لمحة عن كيفية التفاعل والعمل في بنك الإسكندرية مع العديد من المشاريع والتطبيقات، ما يسمح بصقل أهم المهارات للطلاب، مثل العرض والتواصل، مع توفير الملاحظات الدورية لأداء الطلاب.

برنامج التدريب الصيفي في البنك التجاري الدولي CIB

وأخيرا أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي للطلاب لعام 2021.

شروط وتفاصيل التدريب الصيفي:

- أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.

- مطلوب إثبات تقدير الطالب والأولوية للطلاب الحاصلين على أعلى درجة.

- إجادة اللغة الإنجليزية ووجود الأنشطة اللامنهجية السابقة ميزة إضافية.

- أجرى التدريب الصيفي في العامين الماضيين زائدا.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- خطاب تسجيل.

- صورة من هوية الجامعة.

- إثبات لدرجات السنوات السابقة - (نسخة طبق الأصل).

- صورة من الهوية الوطنية.

- شهادة التدريب الصيفي السابقة - إن وجدت.