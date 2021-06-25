كيف تحصل على قرض مليون جنيه من بنك قناة السويس.. تعرف على الشروط

يسعى بعض الأشخاص إلى الحصول على الأموال وإقامة بعض المشاريع أو فك ضائقة مالية، ويمكن الحصول على قرض من خلال مختلف البنوك منها بنك قناة السويس الذي أتاح فرصة الحصول على قرض بمبالغ كبيرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز التفاصيل عن قرض بنك قناة السويس الذي يصل إلى مليون جنيه، للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

قرض بنك قناة السويس

مميزات قرض بنك قناة السويس

يمكن البنك الشخص المتقدم للحصول على القرض الحصول على مبلغ مالي كبير يصل لمليون جنيه.

ليس هناك ضمان لتحويل الراتب مباشرة للبنك، ويذهب العميل بنفسه إلى الفرع.

تصل أسعار الفائدة التنافسية إلى 15% متناقصة.

تصل مدة التمويل للقرض إلى 10 سنوات.

ويحصل المقترض على ميزة التأمين على الحياة طوال فترة القرض.

وتكون بوليصة التأمين على الحياة صالحة خلال فترة التمويل.

ويتيح لك البنك طرق سداد مريحة من خلال الفروع، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

دمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بك في مكان واحد من خلال برنامج الاستحواذ مع مميزات وشروط تنافسية.

شروط الحصول على قرض بنك قناة السويس

وضع بنك قناة السويس بعض الشروط من أجل الحصول على القرض منها ما يلي:

- يجب أن يتراوح عمر العميل من 21 سنة لـ 60 سنة.

– يشترط ألا يقل الحد الأدنى لمرتب الشخص المتقدم للحصول على قرض بنك قناة السويس عن 4000 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك قناة السويس

أصل وصورة البطاقة الشخصية من الشخص المتقدم للحصول على القرض.

– إيصال مرافق حديث «مياه أو غاز أو كهرباء».

– مفردات مرتب، وكشف حساب بآخر 3 أشهر.

وهناك إمكانية للتقديم على القرض من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.