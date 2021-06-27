شلل الأطفال.. مواعيد حملات التطعيم الجديدة واستعدادات المحافظات

استعدت مختلف المحافظات لاستقبال حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، ومن المقرر أن تنطلق بعد أيام قليلة من بداية الشهر المقبل، وفقا لتصريحات وزارة الصحة والسكان، حيث جهزت المحافظات الفرق الطبية التي ستشارك في الحملات سواء الفرق الثابتة أو المتحركة.

كما جرى عقد اجتماعات في مختلف المحافظات للتنسيق واستقبال حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وترغب الكثير من الأمهات في معرفة مواعيد حملات التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لحرصهن على تطعيم أطفالهن.

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شلل الأطفال.. مواعيد حملات التطعيم

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال بداية الشهر المقبل في كافة المحافظات ومكاتب الصحة، وكلفت مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بسرعة الاستعداد لحملتين التطعيم ضد شلل الأطفال، وتجهيز المستلزمات الطبية مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية خلال حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأكدت أن الحملات لا علاقة لها بجدول التطعيمات الإجباري للأطفال وهو جدول ثابت تنفذه بشكل دوري، حيث يجرى تطعيم الأطفال في سن يوم ضد الالتهابات الكبدية والفيروسية والدرن وشلل الأطفال، كما تحرص على تطعيم الأطفال عند شهران و4 و6 و9 أشهر ثم تطعيم العام ضد شلل الأطفال وأمراض أخرى، بينما يكون تطعيم العام ونصف العام ذد الحصبة بأنواعها.

شلل الأطفال.. الاستعدادات بمديريات الصحة

كما استعدت المحافظات لحملات التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث جرى عقد اجتماعات للمتابعين والمشرفين على حملات التطعيم، فضلا عن تدريب الفرق المشاركة على كيفية التطعيم ضد شلل الأطفال والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وخاصة المشاركون الجدد، وسيكون التطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات لكل الأطفال سواء مصريين أو مقيمين في مصر.

شلل الأطفال.. مصر خالية من المرض

وعلى الرغم من أن مصر خالية من شلل الأطفال، وهو المرض الفيروسي المعدي الذي يدمر الجهاز العصبي ويصيب الإنسان بشلل كامل، لكن تستمر الحملات لضمان استمرارها خالية من المرض، وللوقاية منه، حيث ينتشر بين الأطفال دون سن الخامسة، ولأسباب كثيرة منها تناول طعام ملوث وعدم أخذ التطعيمات الوقائية او الحرص على نظافة الطفل، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا ان مصر لم توقف جداول التطعيمات ضد شلل الأطفال، للحفاظ على صحة أطفالها.