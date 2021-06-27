وزير النقل: تطوير الخط الأول للمترو بـ750 مليون دولار في 2022

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، وصلت إلى 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن شركة «RATP» الفرنسية العالمية، ستبدأ اليوم إدارة وتشغيل وصيانة هذا الخط، وأنها لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة المترو.

وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً في محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو، إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير وتحديث الخط الأول للمترو «المرج - حلوان»، بعد إهمال تحديثه ما يقرب من 30 عامًا، حيث سيتم تطويره وتأهيله بنحو 750 مليون دولارً.

وذكر وزير النقل، أنه سيتم البدء في تطوير الخط الأول للمترو مع بداية العام المقبل 2022.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على إدخال وسائل نقل حديثة، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهاً إلى أن القيادة السياسية حريصة على إحداث طفرة كبيرة وهائلة في منظومة النقل الجماعي.