أسعار البيض اليوم الأحد 27-6-2021 في مصر

أسعار البيض اليوم، واحدة من المعلومات التي تبحث عنها السيدات بشكل يومي بسبب استخدام تلك السلعة في كثير من الوجبات وخاصة وجبة الإفطار.

أسعار البيض اليوم

وترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار البيض اليوم بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كرتونة البيض وفق تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري، سجلت سعرًا ترواح بين 41 إلى 42 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 إلى 48 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر تراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 إلى 32 جنيهًا».

وتابع عبدالعزيز، بأن سعر كيلو الأوراك سجل نحو 33 جنيها، والبانيه 65 جنيهًا، بينما سجلت الدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا، والساسو سجّلت 38 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الدواجن الرومي اليوم وصل إلى 45 جنيها للكيلو في السوق المحلية، بينما وصل سعر البط اليوم إلى 45 جنيهًا للكيلو، ويصل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن سعر الكتكوت في المزارع تراوح اليوم ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

تأثير الطقس الحار على الدواجن

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نفوق الدواجن وتراجع المعروض، كما أدى تقليل الحصص الاستيرادية لبعض المستوردين للدواجن المستوردة إلى الضغط على المنتج المحلي، كما أدى خروج عدد كبير من المرببين من المنظومة إلى قلة المعروض.