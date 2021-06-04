أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البلدي

يبحث الكثير من مستحدمي محرك البحث جوجل، عن أسعار الداوجن اليوم، بعد ارتفاع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء بعد استقرارها خلال الأيام الماضية، وفق تصريحات بورصة الداوجن وشعب الدواجن في مختلف الغرف التجارية، حيث يأتي اهتماما المواطنين بمعرفة الأسعار بشكل مستمر، خاصة وأن الداوجن وجبة أساسية بمختلف أنواعها على موائد الطعام.

وتقدم« الوطن»، أسعار الداوجن اليوم الجمعة الموافق 4 يونيو2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقراء على مدار الساعة.

أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء

وشهدت أسعار الدواجن منها الفراخ البيضاء ارتفاعا طفيفا قًدر بنحو نصف جنيه لجنيه، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 25 جنيها بالمزارع وبورصة الدواجن، كما يباع للمواطن بسعر يتراوح ما بين 29 لـ31 جنيها على حسب المنطقة.

أسعار الدواجن .. الفراخ الساسو

كما سجلت أسعار الدواجن، والفراخ الساسو استقرارا، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 30لـ33 جنيهاً، بينما يباع للمواطن بـ39جنيها.

أسعار الدواجن.. الفراخ البلدي

كما شهدت أسعار الدواجن والفراخ البلدي اليوم استقرار أيضاً، حيث سجل سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 32 جنيها بالمزارع وبورصة الدواجن، بينما يباع للمستهلك أو المواطن بسعر يتراوح ما بين 36 لـ37 جنيها.

أسعار الدواجن.. البيض بـ35 جنيها

ووفق أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر، فأن كرتونة البيض الأبيض سجلت نحو 35 جنيها كجملة بينما تباع للمواطن بسعر يتراوح ما بين 39 لـ40 جنيها، بينما سجل سعر البيض البلدى 40 جنيها في محلات الجملة والمزارع، بينما يصل للمواطن بسعر يتراوح بين45لـ47 جنيها.

أسعار الدواجن.. الكتاكيت بمختلف أنواعها

ووفق بورصة الدواجن فأن أسعار الدواجن الصغيرة الكتاكيت شهدت استقرارا، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 جنيهات لـ5.75 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت البلدي نحو 3.75 جنيهات، كما سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 2.50 جنيها.