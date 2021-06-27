حكاية قانون مر عليه عام.. تعرف على شروط الحصول على جائزة المبدع الصغير

تعلن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال ساعات، أسماء الفائزين بالدورة الأولى من جائزة الدولة للمبدع الصغير 2021، والتي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي هذه المسابقة في إطار تفعيل القانون رقم 204 لسنة 2020 والخاص بجائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرًا، وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة.

جائزة المبدع الصغير

وكان مجلس النواب، قد وافق في نهاية الفصل التشريعي الأول على إصدار قانون خاص بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ويستهدف الاطفال من أعمار 5 سنوات وحتى أقل من 18 عاماً، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، وخلق جيل من الأطفال المبدعين، والإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير اليوم يعد أول تطبيق حقيقي لهذا القانون.

ووفقًا لقانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، تنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون.

ويمنح مبلغ مالي للفائز، وتنشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، كما تضمن القانون منح الفائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة، ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.

شروط مسابقة المبدع الصغير

وهناك شروط تضمنها القانون للفوز بجائزة المبدع الصغير تشمل أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية، إضافة إلى شرط ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

وتضمن القانون، تشكيل لجنة عليا لشؤون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع 9 أعضاء منهم 3 أعضاء بصفتهم الوظيفية و6 أعضاء من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يجرى تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا، وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.