سمك الخنفوش 111.. «منجم فيتامينات» وقيمة غذائية مهمة لجسم الإنسان

خيرات كثيرة يُخرجها البحر للإنسان، وفي كل يوم يرمي الصياد شباكه في المياه، يكتشف أنواع وأصناف من الأسماك جديدة، وتجد أسواق السمك بها عشرات الأنواع، منها قشريات مثل «الجمبري، الكابوريا، الاستاكوزا، وسرطان البحر»، وكذلك الأسماك المختلفة وأشهرها «البوري، اللوت، قاروص، موسى، دينيس، شراغيش، وتونة»، فضلًا عن المحارات مثل «أم الخلول، الجندوفلي، وصدف البحر».

ويقول خبراء التغذية عن الأسماك، إن الإنسان لو اعتمد على الأصناف التي تخرج من البحر في غذائه اليومي، سيكتفي جسده من العناصر والفيتامينات، لما لها من أهمية غذائية حيث تحوى على عناصر غذائية ضرورية لجسم الإنسان.

أسماك الخنفوش

ويعد سمك الخنفوش من بين أنواع الأسماك التي تخرج من البحر، ولا يعرف أحد السبب الحقيقي لتسميته بهذا الاسم، ولكنه متوفر بأسواق محافظة البحيرة، خاصة في مدينتي رشيد وإدكو، حيث إنهما يطلان على سواحل البحر المتوسط، لأنها تحتاج إلى بيئة رملية للتكيف والتكاثر.

أوقات وجود «الخنفوش» بالأسواق

محمد زيد، صياد برشيد، قال لـ«الوطن»، إن أسماك الخنفوش من أجمل أسماك البحر المتوسط، من الصعب أن تجدها مريضة أو نافقة وهو ما يميزها عن باقي الأسماك، ويتم صيدها طوال شهور العام، وهذا يرجع لقدرتها على التكيف داخل مياه البحر المتوسط، حيث أنها تعيش بالقرب من الرمال الناعمة، ما يُصعب عملية الصيد نسبيا، إلا أنه في الأخير يتم صيدها بكميات وفيرة.

شكل سمكة الخنفوش

وأوضح سلامة سنيور، عضو نقابة الصيادين بإدكو، أن الخنفوش سمكة مميزة بشكلها وطعمها، وهي صغيرة بحجم نصف كف الإنسان تسمى «عدس»، وعندما تكبر وتصبح بحجمها الطبيعي الذي يبلغ حوالي 20 سم، يطلق عليها «خنفوش عادي»، وعندما تكبر أكثر ويظهر عليها 3 خطوط في ظهرها، يطلق عليها «خنفوش 111».

القيمة الغذائية للخنفوش

وأشارت الدكتورة ثمر مبروك، خبيرة تغذية، إلى أن الخنفوش بحسب ما تم تحليله بالمعامل الطبية، يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، بالإضافة إلى منجم فيتامينات منها «كالسيوم، فسفور، حديد، زنك، يود، بوتاسيوم، وأحماض وأمينية»، وكل هذا يجعل منه قيمة غذائية مهمة لجسم الإنسان.