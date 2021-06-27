6 أسئلة عن «دلتا كورونا» وفاعلية اللقاحات في مواجهته: الأكثر انتشارا

نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم، تقريرًا، حول متحور دلتا كورونا أو سلالة دلتا كورونا، وطرحت مجموعة من الأسئلة لتعرف وتوضح ماهية هذا المتحور الذي باتت حالات الإصابة به تصل إلى 94% من المصابين الجدد بالفيروس في بريطانيا، فضلًا عن مخاوف من الأساس بشأن فعالية اللقاح في مواجهة تلك الطفرة التي من المتوقع أن تكون الأكثر انتشارًا.

1- ما هو متحور دلتا أو سلالة دلتا كورونا؟

متحور دلتا كورونا والمعروف أيضًا باسم «B.1.617.2»، هو نسخة من «سارس كوفيد – 2» الفيروس الذي يسبب كورونا الحالي. واُكتشف لأول مرة في الهند أواخر العام الماضي، ويحتوي على طفرات في الجين الذي يرمز إلى بروتين «سبايك» الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا في الجسم.

2- ما الفارق بين متحور دلتا ومتحور ألفا؟

وفقا لإدارة الصحة العامة البريطانية، وفر هذا متحور «دلتا» قابلية انتقال أعلى بنسبة 50٪ إلى 60٪ من متحور «ألفا» للفيروس.

وتقول البروفيسور ويندي باركلي من الكلية الملكية بلندن، إن متغير دلتا يبدو أنه يسمح بتراكم كميات متزايدة من الفيروس في الأشخاص المصابين والتي تطال مزيدًا من الأشخاص الآخرين.

3- ما مدى سرعة انتشار متحور دلتا كورونا في المملكة المتحدة؟

ظهر متحور دلتا لأول مرة في إنجلترا في نهاية أبريل الماضي، وسرعان ما أصبح السلالة السائدة لـ«Covid-19» في جميع أنحاء المملكة المتحدة. واعتبارًا من الأسبوع الماضي، تم إرجاع 94٪ من الحالات الجديدة إلى متغير دلتا.

4- ما مدى فعالية اللقاحات في مواجهة متغير دلتا كورونا؟

هناك مخاوف من أن اللقاحات الحالية أقل قدرة على الحماية من سلالة دلتا، على الرغم من أن أحدث أرقام «PHE» تشير إلى أن جرعتين من أي لقاح لا تزال فعالة للغاية، وذلك بنسبة 96٪ للقاح فايزر، و92٪ للقاح أسترازينيكا.

5- ماذا عن وضع سلالة دلتا في بقية دول العالم؟

في الهند، حيث تم اكتشاف متحور دلتا لأول مرة، تحملت الدولة العبء الأكبر من تأثيره ، مع احتلال المملكة المتحدة المرتبة الثانية في إجمالي عدد الحالات.

كما تأثرت ألمانيا بشدة ، حيث حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من أن أوروبا على «جليد رقيق» في معركتها ضد متغير دلتا.

وتكافح روسيا أيضا ضد ارتفاع مستويات الإصابات، حيث أبلغت عن أكثر من 20 ألف حالة يوم الخميس الماضي، وهو أعلى معدل لها منذ يناير.

وفي أستراليا وإسرائيل ، اللتين أبلتا بلاء حسنا في مكافحة Covid-19 مؤخرًا، أعيد فرض القيود حيث بدأت الحالات، التي يقودها مرة أخرى متغير دلتا، في الارتفاع.

6- هل يمكننا توقع مزيد من الطفرات لكورونا بعد متحور دلتا؟

نعم بالتأكيد، بدليل ظهور متحور دلتا بلس الذي أثار العلماء، وتم العثور عليه في ما لا يقل عن 22 حالة في ولاية ماهاراشترا الهندية الأسبوع الماضي، ويمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال من نسخة دلتا الأصلية.