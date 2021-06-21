سلالة كورونا الجديدة تكتسح العالم.. دلتا بلس تسجل أرقاما مفزعة «فيديو»

كالنار في الهشيم، هكذا تبدو وتيرة انتشار سلالة كورونا الجديدة والمعروفة بـ«دلتا بلس» الهندية من فيروس كورونا المستجد التي باتت تكتسح العالم وتسجل أرقاما مفزعة مع تأكيد طبي أنها أكثر فتكا وشراسة من سلفها فيروس مدينة ووهان.

الصحة العالمية تحذر من سلالة كورونا الجديدة «دلتا بلس»

وفيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن سلالة كورونا الجديدة في طريقها لأن تصبح المهيمنة على العالم، كشف رئيس مركز جاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية «ألكسندر جينسبورج» أن سلالة كورونا الجديدة وتحديدا «دلتا بلس» تقوم بتقصير الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الشديدة للمرض وهو ما يقلل الظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة بجسم الشخص المصاب، كما أكد غينسبورغ أن اللقاح الروسي «سبوتنيك في» يقي من جميع سلالات فيروس كورونا المعروفة حاليا.

اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة دلتا بلس في الهند

وأعلنت سلطات ولاية «ماهاراشترا» الهندية، اكتشاف 20 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها اسم «دلتا بلس» «B.1.617.2.1».

وأضاف الدكتور «ت ب لاهان» رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، في حديث تلفزيوني: «وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالجاري وراتناجيري، بعد ذلك أرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك».

وذكر المسؤول الهندي، أنه تسجلت خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة «راتناجيري» الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى المصابين، ولمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

في 5 أكتوبر 2020 اكتشفت سلالة B.1.617 في ولاية ماهاراشترا الهندية، ومؤخرا ظهرت هذه السلالة في العديد من البلدان، ووفقًا للأطباء المحليين، فقد تكون هذه الطفرة أحد أسباب الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند وفق «روسيا اليوم».

وسابقًا اكتشف ثلاثة أنواع فرعية من هذه السلالة B.1.617.1 وB.1.617.2 وB.1.617.3، وتتميز الأنواع الفرعية الجديدة بوجود طفرة K417N في بروتين سبايك، الذي يمكن أن يقلل من نشاط المصل والأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ومن ثم تطعيمهم، واكتشفت هذه السلالة لأول مرة في أوروبا في مارس من هذا العام.

وكشفت بيانات رسمية أعلنتها الحكومة البريطانية، الجمعة الماضية، أن العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في البلاد ارتفع إلى 75 ألفا و953 حالة، بما يمثل حاليا نسبة 99% من إجمالي حالات الإصابة بكورونا على مستوى المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة «ذى جارديان» البريطانية، في معرض تعليق لها نشرته على موقعها الإلكتروني بشأن تطورات الوضع الوبائي في بريطانيا، إن تفشي هذا المتغير، بالتزامن مع تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس كانا وراء الارتفاع الحاد في عدد الإصابات التي سجلتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.