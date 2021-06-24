أستاذ مناعة: سلالة «دلتا» من كورونا سريعة الانتشار وذات خطورة كبيرة

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، أن فيروس كورونا سلالة دلتا شرسة جدا، وسريعة الانتشار ولكن في المقابل عدد المرضى المحجوزين بالمستشفيات ليست بمؤشر على وجود موجة رابعة نتيجة انتشار السلالة، مشيرا إلى أن إنجلترا أجلت الفتح الكامل حتى 19 يوليو، للتأكد من تحسن الأوضاع والسيطرة على المرض، ومراقبة الإعداد الفترة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي سواء برفع الإجراءات الاحترازية أو استمرارها.

الشربيني: الفترة المقبلة من يتخطى انتشار فيروس كورونا من تتجاوز نسبة التطعيمات بها 70% من مواطنيها

وأضاف أستاذ المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بريطانيا حققت نسبا كبيرة في إجراء التطعيمات لفيروس كورونا، موضحا أنه تم تطعيم 4 أفراد من بين كل خمسة على مستوى المملكة، مؤكدا على أنه بمثابة خطوة إيجابية لمواجهة المرض ووقف انتشاره، بالإضافة إلى اتخاذ المملكة بمنع دخول الأفراد من الأماكن التي يوجد بها انتشار لسلالات كورونا.

وبشأن توقعات الفترة المقبلة بشأن الفيروس، أوضح الأستاذ بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، أن الدول التي نجحت أو ستنجح في تطعيم ما يقرب من 70% من المواطنين، ستسطيع مواجهة المرض وزيادة أعداد المصابين من الفيروس وكذلك وقف انتشاره ومواجهة حدوث أي تحورات للمرض، لافتا إلى أن جميع تطعيمات كورونا المنتجة حتى الآن آمنة تماما.

وناشد الشربيني، المواطنين جميعا بضرورة السرعة للتسجيل في الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، وتقليل الأعراض حال الإصابة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وتطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة الجسم، وكذلك تجنب تناول الأدوية والعقاقر دون استشارة الطبيب المختص منعا لحدوث أي مضاعفات، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت وأماكن الإقامة.