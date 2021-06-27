ترخيص التوك توك في كفر الشيخ.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

مع إقرار الحكومة مبادرة إحلال وتجديد وترخيص مركبة الـ«توك توك»، وتكليف وزارتي الداخلية والتنمية المحلية بالسير في إجراءات ترخيص الـ«توك توك» بالمحافظات، مع تحديد خطوط سير لها داخل القرى وعمل مواقف مخصصة لها، وحظر السير داخل المدن، بدأ السائقون وأصحاب تلك المركبة في البحث عن إجراءات الترخيص في كفر الشيخ، ويتساءل البعض عن كيفية ترخيص توك توك، والخطوات والأوراق المطلوبة.

وتقدم« الوطن»، خطوات ترخيص توك توك والشروط المطلوبة في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

ترخيص توك توك في كفر الشيخ.. أقسام المرور

وفتحت أقسام وإدارات المرور بالمحافظة، باب ترخيص توك توك في كفر الشيخ، للمواطنين حيث يمكن ترخيص توك توك في القسم التابع له المواطن، وهناك أقسام في كافة المدن تعمل من 8 صباحا حتى 3 مساءً، ويمكن لقائدي المركبات التوجه إليها، وطلب ترخيص توك توك واتباع الإجراءات اللازمة للترخيص.

شروط وأوراق ترخيص توك توك في كفر الشيخ

ويتضمن ترخيص توك توك في كفر الشيخ، عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة ليتمكن صاحب المركبة من ترخيصها وهي:

- فواتير شراء توك توك وصور منها شاملة سنة صنعه وبلد المنشأ.

- صورة بطاقة صاحب مركبة توك توك.

- الإفراج الجمركي موضح به بلد المنشأ.

- شهادة البيانات والصلاحية.

خطوات ترخيص توك توك في كفر الشيخ

كما أن هناك عدة خطوات يجب أن يقوم بها صاحب المركبة عند ترخيص توك توك في كفر الشيخ وهي:

- شراء ملف ترخيص من القسم أو إدارة المرور.

- التوجه لشباك توك توك وفتح ملف ترخيص.

- فحص توك توك فنيا من المهندس المختص.

- دفع الرسوم المقررة التي تحددها إدارة المرور.

- اجتياز اختبار القيادة لسائق توك توك.

- الانتهاء من تركيب لوحات داخل الأقسام.

- تسليم رخصة لقائد الـ«توك توك».