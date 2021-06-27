انتشال جثتين لشخصين غرقا بـ«نيل القناطر الخيرية»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل اثناء الاستحمام وتم نقلهما الى مستشفى القناطر العام

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين والتصريح بدفنهما عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعتين

كان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد بتلقيه بلاغين بالعثور على جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى «محمد.ع.ا» 29 عامًا، عثرا عليها طافية على مياه النيل أمام مبنى البحوث المائية.

وتبين أن الجثة الثانية لشخص يدعى «مصطفى.ص.م» وعثر عليها أمام الرياح المنوفي، وتم نقل الجثتين لمستشفى القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي.