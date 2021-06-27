وفد إعلامي أوكراني يزور 4 مدن سياحية للترويج لمعالمها

استقبل مطار القاهرة الدولي، وفداً إعلامياً من أوكرانيا، من ممثلي أكبر وأهم الصحف المتخصصة في السياحة، إضافة إلى قناة تلفزيونية وبعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي بأوكرانيا، في زيارة للبلاد تتضمن 4 مدن هي شرم الشيخ والقاهرة والعلمين والغردقة، لنقل آخر الإجراءات التي تشهدها المطارات والأماكن السياحية المصرية، والتي يمكن للسائح الأوكراني زيارتها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد الأوكراني الذي يتكون من 18 راكبًا وصل إلى مطار شرم الشيخ، وشمل برنامج زيارتهم تفقد مركز فحص الـ«pcr» داخل مطار شرم الشيخ، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية، ثم جولة تفقدية في بعض فنادق شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات الوقائية والإحترازية، وكذلك زيارة إلى متحف شرم الشيخ، والاستمتاع بجولة بحرية والتقاط العديد من الصور والفيديوهات لنشرها من خلال التلفزيون والصحف الأوكرانية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر، أن نسرين عثمانلي مديرة مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، استقبلت الوفد فور وصوله من شرم الشيخ، وقام محمد حمد نائب مدير المكتب بمتابعة إنهاء الإجراءات، مشيرة إلى أن الوفد سيستكمل جولته في القاهرة، وبعد ذلك ينطلق إلى العلمين الجديدة للإطلاع على المدينة الجديدة وما تم من إنجازات بها، وبعدها يقوم مكتب تنشيط السياحة بإنهاء إجراءات سفر الوفد إلى الغردقة، لمتابعة ما يجرى هناك من إنجازات ونقلها الي وسائل الإعلام الأوكرانية بمختلف أنواعها.

«مصر للطيران» تسيّر 71 رحلة جوية لمختلف دول العالم

في غضون ذلك، تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 71 رحلة جوية، بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من بغداد، وإربيل، وندجامينا، ولاجوس، وتونس، والدوحة، ولندن، ونيويورك، وميلانو، ودبي، وروما، وأبوجا، وباريس، وإسطنبول، وامستردام، وكوبنهاجن، وأبوظبي، وبرلين، وبروكسل، وبرشلونة، وعمّان، والشارقة، وعنتيبي، وأديس أبابا، وموسكو، وفيينا، والبحرين، والخرطوم، وبيروت.

كما تسير الشركة 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج، و6 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 5647 راكبًا.