خبير عراقي: زيارة السيسي لنا تاريخية.. وكنا نتطلع لدور مصر في بلادنا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى العراق في زيارة وصفت بالتاريخية من قبل مراقبين، خصوصا وهي أول زيارة لرئيس مصري إلى «بغداد» منذ 3 عقود، وتأتي في إطار انعقاد القمة العراقية المصرية الأردنية ضمن مشروع الشام الجديد، كما عبر عن عدد من رسائل الدعم للعراق.

وعقد الرئيس العراقي مع الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية، حيث رحّب الرئيس برهم صالح بالرئيس السيسي، مؤكدا على أن الزيارة خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أشاد بعمق وتطور العلاقة الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يتقاسمان روابط تاريخية، ويحتضنان أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية في وادي الرافدين ووادي النيل.

زيارة تاريخية للرئيس السيسي إلى العراق

في هذا السياق، قال الدكتور معتز محيي عبدالحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية في العراق إن «زيارة الرئيس السيسي إلى العراق والاجتماع الثلاثي يعتبر من الاجتماعات المهمة التي تحقق ما يسمى بمشروع الشام الجديد وهو مشروع اقتصادي استثماري كبير جدا يربط العراق والأردن ومصر»، مضيفا: «وأعتقد أن هذا المشروع ستكون له رؤية نعتبرها تاريخية ومصيرية للشعوب العربية في الدول الثلاث، واحتمال كذلك تضاف إليه بعض الدول القريبة للعراق مثل سوريا وكذلك اليمن وغيرها من الدول».

تطلع إلى الدور المصري في العراق

وقال «عبدالحميد»، في تصريحات هاتفية لـ«الوطن»، إن زيارة الرئيس السيسي إلى العراق تحمل أكثر من رسالة، «فهي أولا تحمل رسالة دعم للدولة في مواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجهها الدولة العراقية، وأيضا العراق يتطلع إلى دور مصر تجاه العراق وهو الدور القادم بقوة وكذلك في بقية المنطقة، وهذا ما تؤكده الزيارات المتبادلة لأن مصر قلب الأمة العربية وثقل في عملية إدارة الصراع في المنطقة مع قوى الإرهاب والتحالفات الدولية المختلفة وكذلك التعامل مع إسرائيل».

استفادة العراق من تجربة مصر في محاربة الإرهاب بسيناء

وأضاف مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية أن «هناك أيضا تخوفات من وجود بعض المشروعات الإرهابية في العراق وستكون محورا للنقاش بين قادة الدول الثلاثة، فضلا عن الاستفادة من مصر لما لها من دور مؤثر في مواجهة الأطراف الإرهابية والداعمة له، ونجاح تجربة مصر في القضاء على الإرهاب في صحراء سيناء، وتجربة مصر خصوصا تجربة مهمة سنستفيد منها في العراق».

وعن مكاسب التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن وانعقاد القمة الثلاثية اليوم، قال دكتور محيي عبدالحميد: «ستكون هناك استفادة اقتصادية متبادلة، من ذلك الاستفادة بالعمالة المصرية التي كانت تاريخيا لها دور مؤثر في سوق العمل العراقي».

وأضاف: «كذلك الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق، وكذلك مشروع تصدير النفط الذي سيربط الدول الثلاثة من منابعه في البصرة ثم العقبة ثم الموانئ المصرية، وإحياء التبادل التجاري وفتح الحدود البرية بين أبناء الدول الثلاثة دون الحصول على تأشيرة».