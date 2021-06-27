خبير قانوني يحذر المصريين من «بيتكوين» بعد عملية نصب بـ4 مليارات دولار

لا يزال المسؤولون في السوق المصرفي بالعالم، يحذرون من الاستثمار في العملات الرقمية بيتكوين؛ لأن العالم الافتراضي يعد أكبر الأماكن التي يتعرض إليها المواطنون لحالات النصب والاحتيال.

وسجلت أقسام الشرطة، مئات المحاضر بالنصب والاحتيال، المتهم فيها منصات إلكترونية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا حول العالم، والتي أجبرت الجميع على التعامل الرقمي بشكل أوسع.

في هذا الصدد، قالت أمل أصلان الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عشرات من المواطنين يتعرضون إلى النصب والاحتيال، خاصة بعد تحول عالم الاستثمار من الحياه الحقيقية إلى العالم الافتراضي، وبعد الإعلان عن بيزنس العملات الرقمية، التي لا يوجد به أي ضوابط.

وأكدت «أصلان» أن الاستثمار في عملات البيتكوين، من أخطر الاستثمارات المالية، مشيرة إلى أن صاحبها معرض أن يقع في فخ الاحتيال والنصب ونهب أمواله، من قِبل أشخاص مجهولي الهوية.

وأشارت الخبير القانوني، إلى واقعة قيام شقيقين من جنوب أفريقيا بالنصب على المواطنين، واختفيا في ظروف غامضة، وبحوزتهما عدد من عملات البيتكوين، تساوي نحو 4 مليارات دولار، استحوذا عليها من خلال منصتهما الاستثمارية الخاصة.

وأضافت أن هذه الواقعة تعتبر أكبر عمليات الاحتيال عالميًا، منذ عام، لافتة إلى توكيل أحد المستثمرين، مكتب محاماة بمدينة كيب تاون؛ لاتهام الشقيقين في محاضر رسمية وأبلغ مكتب المحاماه بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، وذلك للتنبّيه في حال إجراء أي محاولة لتحويل العملات الرقمية من قبل الشقيقين.

حذر البنك المركزي، من تداول العملات الافتراضية المشفرة مثل «بيتكوين» أو الاتجار بها، نظرا لـ«المخاطر المرتفعة بشأنها».

وأكد البنك المركزي، في تصريحات سابقة، أن القانون حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.