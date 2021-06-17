«ساويرس» يجيب.. لماذا يفضل الاستثمار بالذهب ولا يحب «بيتكوين»؟

رغم إقبال كثير من أغنياء العالم، على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة مثل «بيتكوين»، إلا أن الملياردير المصري نجيب ساويرس، لا يفضل الاستثمار بها.

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه لا يستثمر في العملات المشفرة مثل «بيتكوين»، بسبب عدم اعتراف البنوك المركزية حول العالم بهذه العملات.

غير معترف بها

أضاف «ساويرس» رئيس شركة أوراسكوم، في تصريحات لقناة «الشرق بلومبرج» أن أسعار الذهب قد تتأثر إيجاباً بارتفاع معدلات التضخم، وأن الأوقية ذات الـ1900 دولار قد تستمر على هذا السعر لحين وضوح رؤية الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

وأوضح «ساويرس» أن «أوراسكوم» تركز حالياً على الاستثمار بقطاعات السياحة والعقار والترفيه، مضيفا أن شركة أوراسكوم المالية التابعة له ما زالت لديها الرغبة في الحصول على بنك Teir2 متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه ما زال بانتظار الإجراءات التنظيمية لهذا الشأن من قبل البنك المركزي المصري.

الذهب سيتأثر إيجاباً بارتفاع التضخم

وأشار إلى أن الوقت الحالي قد يكون الأنسب للاستثمار في القطاع السياحي، متوقعا أن تكون العوائد إيجابية على المدى الطويل، وتعافي القطاع السياحي بمصر جزئياً مع فصل الخريف المقبل في الربع الأخير من الجاري.

ويوم أمس الأول، شهد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، توقيع عقد التطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، وذلك بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وعلى هامش التوقيع، صرح المهندس نجيب ساويرس، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم الاستثمار القابضة: «لنا الفخر في التوقيع على هذا العقد مع وزارة قطاع الأعمال وتنفيذ هذا المشروع القومي لتطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات التي تعد أهم منطقة جذب سياحي في مصر والعالم».

وتابع: «هدفنا هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة، كما نعمل على تطوير المنطقة المحيطة لتكون خير واجهة لمصر».