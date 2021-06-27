عاجل.. قطار يصطدم بسيارة خلال عبورها مزلقان السكة الحديد بالفيوم

اصطدم قطار «الفيوم - بني سويف» بسيارة ملاكي خلال عبورها شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور بمحافظة الفيوم، وتصادف عبورها مع لحظة مرور القطار، ولم يتمكن قائدها من عبور السكة الحديد قبل وصول القطار، وذلك بنطاق قرية الناصرية الواقعة بمركز الفيوم.

وتوقف القطار، وتجمع أهالي القرية حولهما لمعرفة إذا كان هناك مصابين أو وفيات من عدمه، وانتقل مدير أمن الفيوم وقيادات المديرية إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الحادث وأسبابه ومعرفة آثاره.

قطار يدهس سيارة على القضبان بالفيوم

كان اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، حول تلقيهم بلاغاً من النجدة، بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ملاكي على شريط السكة الحديد بمنطقة الناصرية بنطاق المركز.

قيادات أمن الفيوم تنتقل إلى مكان الحادث

وانتقل مدير أمن الفيوم، يرافقه مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد ثروت مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم، والمقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة؛ لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه.

اصطدام سيارة ملاكي بقطار

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحادث لم يسفر عن وجود أي إصابات أو وفيات، وأنّ الحادث بسيط، موضحًا أن قائد السيارة الملاكي كان يعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وفوجئ بمرور القطار في نفس التوقيت، ولم يتمكن من عبور شريط السكة الحديد قبل قدوم القطار، فاصطدم القطار بالسيارة من الخلف وأحدث بها تلفيات، بينما نجا قائد السيارة من الحادث ويدعى «رمضان.ع» مدرس، وأصيب بإصابات طفيفة، وجرى نقله لمستشفى الفيوم العام.