تفاصيل السيطرة على حريق التهم محتويات صيدلية شهيرة بالفيوم

ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية، تسبب في اشتعال النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة وبدأت في التهام الأدوية داخل إحدى الصيدليات الشهيرة بمدينة الفيوم، فيما لم يتمكن أصحاب الصيدلية من السيطرة على الحريق.

ورغم وصول قوات الدفاع المدني، وسيارات المطافئ فور وقوع الحريق، إلا أن النيران التهمت كل شيء بسرعة، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتدادها للشقق السكنية أو العقارات السكنية المجاورة.

بينما تفحمت الصيدلية من الداخل بالكامل، واحترقت كمية ضخمة من الأدوية وأدوات التجميل، وسط حزن صاحب الصيدلية الذي ظل يردد عبارة «بيتي اتخرب».

بلاغ باشتعال النيران في صيدلية بمدينة الفيوم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، حول ورود بلاغاً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد باشتعال النيران في صيدلية شهيرة بمدينة الفيوم ومتعددة الفروع بمختلف المحافظات.

قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق صيدلية بالفيوم

وانتقل ضباط الدفاع المدني وقوات المطافئ إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الشقق السكنية التي تعلو الصيدلية، أو المنازل المجاورة، بينما التهمت النيران الأدوية ومحتويات الصيدلية من الداخل بالكامل، وتفحمت حوائطها.

المعمل الجنائي يعاين حريق صيدلية بالفيوم

وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى الصيدلية التي نشب بها الحريق، للوقوف على أسباب الحريق، ومعرفة إذا كان قضاء وقدر أو بفعل فاعل، وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية الرئيسية بالصيدلية، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل الصيدلية.

تحرير محضر بنشوب حريق في صيدلية بالفيوم

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.