رسوم النظافة.. كل ما تريد معرفته عن الزيادة وموعد التطبيق والعقوبات

عاد موضوع رسوم النظافة من جديد بعدما تمت إثارته في لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، في اجتماع ناقش آليات تطبيق قانون إدارة وتنظيم المخلفات الذي تشرف عليه وزارة البيئة، وتنفذه وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات، وهو القانون الذي حدد قيمة رسوم النظافة ونسبة الزيادة وتوقيت تطبيق الزيادة وعقوبات المخالفين.

من جانبه، قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه لا يمكن تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالنظافة قبل تسكين الشركات التي ستنقل القمامة من خلال مزايدات يجري طرحها وربطها مع جهاز المشروعات الصغيرة.

رسوم النظافة

وقد نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية أكتوبر من العام الماضي 2020، على رسوم النظافة أو رسوم المخلفات طبقا لنص المادة 34 التي أكدت على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير، بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1- من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية، والفنادق والمنشأت الرياضية، وما يماثلها منشآتمات أو أنشطة.

فيما تعفى من تلك الرسوم طبقا للقانون دور العبادة، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

نسبة وتوقيت زيادة رسوم النظافة

وفيما يتعلق بنسبة زيادة رسوم النظافة وتوقيت تطبيقها فقد نص القانون على أنه «ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة»، وبما أن القانون تم إقراره أكتوبر الماضي، فبالتالي يجوز رفع أو زيادة رسوم النظافة بنسبة 10% في أكتوبر من العام المقبل 2022، وفقا لما نص عليه القانون.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا أو بواسطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة، ولا يخل الإلتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقوم أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالندين 3 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة على من لم يقم بسداد رسوم النظافة بعد 15 يوما من إنذاره، وحدد القانون العقوبة بالغرامة التي تبدأ بألف جنيه على أن تحكم المحكمة بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وألا تتجاوز الغرامة 10 آلاف جنيه.

عقوبات رسوم النظافة

ونصت المادة 86 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون خلال 15 يوما من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.

مواقع إلقاء القمامة

وألزمت المادة 37 الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز او معالجة المخلفات البلدية طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.

ونصت المادة 38 على أنَّ يحظر إلقاء أو فرز او معالجة المخلفات البلدية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.