حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجوزاء أسلوبًا غزليًا رائعًا في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا وتحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع أن تنشر من حولك جوّا من السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.