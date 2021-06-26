حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء متردّد في اتخاذ القرارات خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقة العاطفية، وأبرز مميزاته خفة الظل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس بمنزلي المال ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك لتتصرف بحكمة، وعليك أن تعرف قيمة ما هو جيد وأن تحافظ عليه.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يدعم نشاطاتك وعلاقاتك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.