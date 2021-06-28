عميد أورام القاهرة الأسبق يكشف إنجازات التعليم العالي في القطاع الطبي

كشف الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنجازات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في قطاع المستشفيات الجامعية والقطاع الطبي خلال السنوات الماضية، خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، لافتا إلى أن النظام الصحي في مصر يسير بخطى ثابتة وسريعة وقوية نحو التحسن للأفضل، وخير دليل على ذلك التطوير الكبير الذي شهده المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، من قفزات كبيرة وبدعم الدولة والرئيس.

وأشار إلى أنه يجرى الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالمبني الشمالي والجنوبي لافتتاحهما قريبا أمام الجمهور، موضحا أنه خلال عام سيتم افتتاح بعض الأجزاء من مستشفى 500500 بمدينة الشيخ زايد .

مصر حققت المركز الـ 30 عالميا في النشر الدولي للأبحاث العلمية

وأضاف عميد معهد الأورام القاهرة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية لتصل إلى 115 مستشفى جامعيا تخدم أكثر من 20 مليون شخص سنويا بمختلف المحافظات، فضلا عن تحقيق المركز الـ 30 عالميا في نشر الأبحاث العلمية، وكذلك إنشاء 27 جامعة حكومية، مؤكدا أن الـ 7 سنوات الماضية شهدت قفزات كبيرة في مجال القطاع الطبي بمختلف تخصصاته، بالإضافة إلى مجالات آخرى، ييم ملاحظتها من قبل المواطنين.

إنشاء 115 مستشفى جامعيا تخدم أكثر من 20 مليون شخص سنويا

وبشأن إحصائيات الإصابات لمرضى الأورام، أوضح عميد القومي للأورام، أنه عام 2014 أنشأت وزارة الصحة السجل القومي للأورام، حيث قام بنشر أول سجلات لمرضى الأورام في مصر، لافتا إلى أن المركز استمر في العمل حتى عام 2018، وبمقارنة النتائج والأرقام بين عامي 2014 و2018، تم اكتشاف أن هناك زيادة في نسب وإحصائيات إعداد الإصابات، لافتا إلى أنه بعد توقف الدعم عن المركز لم توجد نتائج لمقارنات بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسين خالد، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر تحفز المناعة للجسم وذلك للوقاية دوما من مختلف الأمراض.