وزير التعليم العالي يبرز هواياته في كرة القدم والبلياردو مع طلاب الجامعات

ما بين البلياردو وتنس الطاولة «بينج بونج» وكرة القدم، يحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، على مشاركة الطلاب بمختلف أعمارهم في الألعاب والهوايات المختلفة، أثناء تفقده لأعمال الدراسة بالجامعات خلال الفصلين الدراسيين بكل عام، أو افتتاحه للمشروعات الرياضية المختلفة، تأكيداً منه على ضرورة المشاركة في ألعاب وهوايات الطلاب لتحفيزهم على ممارسة الرياضة باستمرار.

وزير التعليم العالي يشارك طلاب جامعة بنها لعب كرة القدم

بداية مشاركات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع طلاب الجامعات ممارسة هواياتهم المختلفة من لعب تنس الطاولة وكرة قدم، كانت أثناء افتتاح الفصل الدراسي الثاني بعدد من الجامعات الحكومية «عين شمس وحلون والقاهرة»، وتوالت المشاركات حتى اليوم، مع طلاب جامعة بنها.

وافتتح وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية، مشروع تجديد وإحلال ملاعب أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، وأكد الوزير على ضرورة استعادة دور الجامعات في إمداد مختلف المنتخبات الوطنية للألعاب الرياضية بجميع احتياجاتها من الأبطال والمواهب في مختلف المجالات وذلك من خلال ما يتم تننظيمه من الاتحاد الرياضي المصري من فعاليات رياضية.

وشارك وزير التعليم العالي، في مختلف الأنشطة الرياضية التي أقيمت بالمهرجان الرياضي، ألعاب البلياردو ومباراة لكرة القدم وتنس الطاولة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة بنها.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على أن تنتهي مطلع شهر يوليو المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.