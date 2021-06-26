وزير التعليم العالي يستعرض مهاراته بملاعب جامعة بنها

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مباراة لكرة القدم الخماسية، إلى جانب محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، انتهت بفوز فريق الوزير والمحافظ على الفريق المنافس، الذي ضم عدداً من نواب رئيس جامعة بنها وعمداء الكليات وقيادات الجامعة، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

كما شارك وزير التعليم ومحافظ القليوبية في لعبة تنس الطاولة البنج بونج، والبلياردو، كما شاركهما أيضاً الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها السابق، وعضو مجلس النواب، والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك علي هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملاعب جامعة بنها، اليوم السبت، التي تم تطويرها بتكلفة 8.5 مليون حنيه، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور ناصر الجيزاوي، ونواب رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال سوسة، والدكتور تامر سمير.

كما شارك في الافتتاح عدد من رؤساء جامعة بنها السابقين، منهم الدكتور علي شمس الدين، والدكتور سيد القاضي، والدكتور جمال السعيد، والدكتور عزت الخياط، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، والدكتور عبد العزيز حسن، عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والكابتن أحمد شوبير، عضو الاتحاد المصري للجامعات، وعمداء كليات جامعة بنها.

واحتفل الحضور بافتتاح الملاعب خلال المهرجان الذي أقيم على هامش الافتتاح، وتخلله تقديم عروض رياضية على الملاعب الجديدة، واختتم بمباراة كرة قدم خماسية، شارك فيها وزير التعليم العالي، أعقبها عروض رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية لرياضة الكاراتيه، وحفل فني شارك فيه طلاب الجامعة.