نقل 14 أسرة من مناطق خطرة وتسكينهم في بديل العشوائيات برأس غارب

أعلن اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، استمرار نقل الأسر من المناطق ذات الخطورة الداهمة «عشش البلد»، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بمنطقة بديل العشوائيات «حي الروضة»، وإخلاء وإزالة المنازل خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة، مشيرًا إلى أنه تم نقل 14 أسرة، اليوم ليصل إجمالي الأسر التي تم نقلهم إلى بديل العشوائيات برأس غارب إلى 163 أسرة.

وأوضح رئيس مدينة راس غارب أن إجمالي المستلمين للوحدات السكنية بمساكن الروضة من ملاك ما قبل 2006، لبلوك بمنطقة بديل العشوائيات «130» مالكا، بالإضافة إلى المستلمين من ملاك ما بعد 2006 لوحدة سكنية «33» مالكا بإجمالي 163 أسرة.‪

وأكد اللواء حامد أحمد حامد استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطورة الداهمة «عشش البلد» وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة حي الروضة أو الوحدات السكنية.

وأشار إلى تنفيذ الخطة العامة للدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنة للمواطنين بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة من استرداد قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة الكهف بمدينة الغردقة، بمساحة ألف متر كان استولى عليها أحد المعارض واستغلها كمخزن، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

وقال إنه لا تهاون على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وستتم بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف نفقات الإزالة.