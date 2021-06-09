رفع آثار حادث طريق رأس غارب الزعفرانة لتسيير الحركة المرورية

باشرت أجهزة مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء حامد أحمد حامد رئيس المدينة، رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأسمنت بالكيلو 25 طريق رأس غارب الزعفرانة، اليوم، وعادت حركة السيارات في الاتجاهين.

كانتغرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطار بانقلاب سيارة نقل محملة بـ 100 طن أسمنت بالكيلو 25 طريق الزعفرانة وسقوط ما يقرب من 40 طن أسمنت بعرض الطريق مما أدى إلى غلق الطريق.

وعلى الفور توجه ئيس المدينة إلى مكان الحادث برفقة قوات الحمايه المدنية وقوة من قسم شرطة رأس غارب وتم دفع بمعدات مجلس المدينة ورفع السيارة من الطريق وإزالة كميات الأسمنت من عرض الطريق ووإعادة فتح الطريق أمام السيارات .

فى سياق آخر كلف اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب قسم الكهرباء بالمرور على منظومة الانارة العامة بقطاعات المدينة ورصد جميع الاعطال بأعمدة الإنارة والكشافات التالفة وكذلك الخلايا الكهربائية، وأجرى قسم الكهرباء معاينة ورصد للأعطال بأعمدة الإنارة وحصر الكشافات التالفة والخلايا الكهربائية المشغلة لها .

كما باشرت الفرق الفنية صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة المدخل الجنوبي للمدينة ومدرسة السعاتي بشارع الملك سعود وإصلاح الخلايا الكهربائية وتم تغيير الكشافات التالفة وتغيير الكابلات وذلك في سبيل تقديم افضل خدمة للمواطنين والحفاظ على حياتهم وخاصة الاطفال وكبار السن .