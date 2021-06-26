محافظ الشرقية يتابع أعمال تبطين ترعة الجزيرة بتكلفة 57 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي وفروعها بدائرة هندسة ري الإبراهيمية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

وأوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تأهيل وتبطين 24 ترعة بنطاق هندسة ري الإبراهيمية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 400 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ولضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن الأعمال الجاري تنفيذها بترعة الجزيرة السفلي وفرعها «وصلة اكراش - الجزيرة القديمة - الحاج حسن»، بطول 16.5 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه وتخدم زمام 5 ألاف فدان تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 79%، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حيث يُعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة.