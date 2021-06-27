الري تستعد لموسم الفيضان برصد معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

يبدأ موسم فيضان النيل الأزرق، بعد أيام قليلة، حيث يأتِ بالتزامن مع ارتفاع كمية الأمطار المتساقطة على هضبة الحبشة، ويوافق الأول من شهر يوليو.

وفي هذا الإطار، ترصد وزارة الموارد المائية والري، معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية وهضبة البحيرات ومنطقة حوض النيل وبحر الجبل والغزال.

مركز التنبؤ بالفيضان: نتابع حالة الأمطار على منابع حوض النيل

وكشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن حالة الأمطار على منابع حوض النيل، من خلال نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار، موضحا أن اليوم الأحد شهد سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على الهضبة الإثيوبية، بينما تشهد منطقة المستنقعات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما شهدت البحيرات الاستوائية سقوط أمطار خفيفة.

​وأوضح المركز، أنه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية، غدا الإثنين، سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة، بينما تشهد منطقة المستنقعات سقوط أمطار خفيفة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في بحيرة فيكتوريا.

​أمطار خفيفة إلى غزيرة الثلاثاء المقبل على الهضبة الإثيوبية

⁠وأكد المركز، أن من المتوقع أن يشهد الثلاثاء المقبل، تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة على هضبة الحبشة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المستنقعات، أما منطقة البحيرات الاستوائية فتشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتتعاون مصر مع السودان، من خلال الهيئة المشتركة، في رصد فيضان نهر النيل، من خلال محطات قياس النيل المنتشرة في منطقة حوض نهر النيل في كل من أوغندا وجنوب السودان والسودان.

وتستعد مصر لاستقبال فيضان نهر النيل برفع حالة الطوارئ، وانعقاد لجنة «إيراد نهر النيل»، التي تُعقد بشكل دوري، برئاسة وزير الري، حيث يتم رصد كميات المياه الواردة إلى بحيرة ناصر، ووضع كافة السيناريوهات للتعامل مع الفيضان والاستخدامات المختلفة للمياه على مدار عام.

خمس محطات لرصد المياه في مجرى النيل

وكشف تقرير لقطاع مياه النيل، أنه يتم رصد تصرفات النيل أثناء رحلته لمصر من خلال 5 محطات، وهي: محطتي الروصيرص وسنار، على نهر النيل الأزرق، ومحطة الخرطوم، الواقعة على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، إضافة إلى محطة عطبرة لقياس النيل، الواقعة على النيل الرئيسي شمالي الخرطوم، حيث يصله المياه من نهر عطبرة، فضلا عن محطة القياس الخامسة في دنقلا، التي تبعد 500 كم إلى الشمال من العاصمة الخرطوم والواقعة على نهر النيل الرئيسي، وفي النهاية يتم حساب فيضان النيل والوارد من المياه إلى بحيرة ناصر مع بداية السنة المائية في أغسطس من كل عام.