الري: مناسيب السد العالي آمنة.. ومعدلات الأمطار تتزايد على منابع النيل

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، لتفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه.

وذكرت وزارة الري، في بيان منها، أنها استعرضت موقف التنبؤ بموسم الفيضان، وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل، موضحا أن اللجنة استعرضت مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي، والتي تشير إلى أنها في الحدود الآمنة؛ للوفاء بكل الاحتياجات.

وناقشت اللجنة كل احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة؛ للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة؛ لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.