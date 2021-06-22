الري تكشف حالة الأمطار على الهضبة الإثيوبية اليوم وغدا: خفيفة لغزيرة

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن أنّ الهضبة الإثيوبية تشهد اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 20 مم، كما تشهد منطقة المستنقعات هطول اطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مم، إضافة إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تتراوح من 1 إلى 10 في اليوم على البحيرات الاستوائية.

توقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة غدا

كما توقع المركز أن تشهد الهضبة الإثيوبية غدًا الاربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة، تتراوح بين 3 إلى 30 مم/ يوم، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطار خفيفة تتراوح بين 3 إلى 10 مم/ يوم، وفي هضبة البحيرات الاستوائية من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 الى 15 مم في اليوم.

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إنّ مركز التنبؤ يتابع حالة الأمطار على منابع النيل ويحلل نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والامطار ويرصد تساقط الامطار على منطقة حوض النيل بداية من سقوطها وحتى وصولها إلى مصر، من خلال صور الأقمار الصناعية ومحطات قياس مياه النيل المنتشرة على طول مجرى النيل بداية من محطة الديم جنوب الخرطوم وعلى الحدود الإثيوبية وحتى وادي حلفا شمال السودان.

دور مركز التنبؤ بفيضان النيل

وأضافت أنّ وزارة الموارد المائية والري، أنشأت مركز التنبؤ بفيضان النيل عام 1992، والذي يؤدي دور مهم لمتابعة حالة النهر، حيث يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجيا نهر النيل والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي سنويا.

وتابعت أنّ المركز يشارك في دراسة بدائل تشغيل السد العالي في أسوان للوصول إلى السياسة الرشيدة لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع يوميًا حالة سقوط الأمطار على مصر وحوض نهر النيل من خلال الأقمار الصناعية ونماذج الخرائط الجوية.

موسم الفيضان يبدأ الشهر المقبل

ويبدأ موسم سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية الشهر المقبل، ليبدأ بعدها فيضان النهر حيث يستقبل مجرى النهر مياه الأمطار المتساقطة على الهضبة الإثيوبية بكثافة.