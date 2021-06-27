أخذوا الجلود وتركوا اللحوم.. العثور على 30 حمارا مسلوخا في سوهاج

عثرت إدارة الطب البيطري بسوهاج، على 30 حمارًا مسلوخًا بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم بسوهاج، عقب تلقي إدارة المجازر بلاغًا بوجود حمير تم سلخها في المنطقة.

وقال الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر بسوهاج، إنه وردت إليه معلومات تفيد بوجود أعداد من الحمير تم سلخها بالمنطقة الجبلية بالقرب من قرية العيساوية دائرة مركز أخميم، وعلى الفور تم تنفيذ مأمورية للمنطقة بمشاركة مجلس مدينة أخميم.

وأضاف حمدي، أنه تم العثور على 30 حمارًا تم سلخها، ولم يتبق منها إلا 3 حمير فقط لم يتمكن أصحابها من إتمام عملية السلخ، مؤكدًا أن جميع الحمير سليمة ولم يتم استخدام منها شييء سوى الجلود فقط، مما يدل على أنه لن يتم استخدام لحومها.

وأكد حمدي أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ الشرطة لتتولى التحري في الواقعة، مشيرًا إلى أن التحري للمنطقة كان عن طريق معلومات وردت إلى إدارة الطب البيطري بالمحافظة.

وأوضح حمدي أن إدارة الطب البيطري تتعامل مع البلاغات بشكل سري، ويتم الانتقال الفوري إلى مكان البلاغ للتحقق منه، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها لمراقبة الأسواق في المحافظة لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.