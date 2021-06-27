على قد الإيد.. 3 سيارات مستعلمة بحالة جيدة بسعر لا يزيد عن 50 ألف جنيه

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارة، لكن قد يحول دون ذلك ارتفاع أسعار السيارات «الزيرو»، وبالتالي يفكرون، في شراء سيارة مستعملة، بسعر مناسب وبحالة جيدة، وذلك بسوق السيارات المستعملة أو عبر المنصات الإلكترونية، وبإمكان من يملك من 40 إلى 50 ألف جنيه، شراء سيارة عائلية من موديلات 2000 فأعلى وبها تكييف وبعض الرفاهيات الأخرى.

عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات، يؤكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لكي تحصل على سيارة مستعملة ذات حالة جيدة لا يتخطى سعرها 50 ألف جنيه، يجب البحث عن جميع السيارات بجميع المنصات الإلكترونية في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وطرح عبد الله، نماذجا للسيارات المستعلمة التي يمكن شرائها بأسعار مناسبة، لا تزيد عن 50 ألف جنيه، كالتالي:

- السيارة «لادا كالينا» موديل 2007 وبها محرك 1600 سم3 بقوة 81 حصان بخاري عند 5200 دورة، وسجلت في استهلاك البنزين 240 كم في التنكة (20 لترا) وتباع في سوق المستعمل بمبلغ 44 ألف جنيه.

- السيارة «أوبل كورسا»، انتشرت في سوق السيارات، بموديل 2000، حيث سجلت سعر يبدأ من 40 ألف جنيه، ومزودة بناقل يدوي للحركة، وتكييف، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، ولكن يظل عيبها الأبرز هو صغر حجمها، لكنها تعتبر من أفضل السيارات الشبابية المتاحة في السوق.

- السيارة «شاهين»، تعد أرخص السيارات المتواجدة في السوق لموديل (1999 و2002) بمتوسط سعري يبدأ من 30 ألفا إلى 50 ألف جنيه، ويحدد السعر حالة السياراة الفنية، والكماليات المتواجدة فيها، وسنة الصنع، بالإضافة إلى حركة مبيعات السوق.

يذكر أن سوق السيارات المستعملة شهدت ركودا في عمليات الشراء والبيع، خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، ولجأ البعض إلى إنشاء منصات إلكترونية لبيع السيارات.