حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك ويساعدك ذلك على إصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.