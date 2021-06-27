حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

حب الذات والافتخار بالنفس المبالغ فيه من أكثر عيوب ومساوئ مواليد برج الأسد، لكنه في الوقت ذاته يمتلك قلباحنونا، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعيك أن تسيطر على غضبك وانفعالك كي تكسب الموقف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.