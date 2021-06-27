حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العذراء بالولاء، واللطف، والاجتهاد، والشخصيّة العمليّة، إلا أنّه من جهة أخرى قد يكون مولود برج العذراء منتقدا للذات وللآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك حتى تستعيد حيويتك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تقاوم ميلك للعناد تجنبا للصدام والخلاف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.