العثور على جثة طفل غارق بنهر النيل في الوراق: كان بيلعب في المياه

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من العثور على جثمان طفل بنهر النيل أمام محطة مياة الوراق بالجيزة، وكشف غموض اختفاء الطفل والاتهام الموجه لوالده بأنه وراء تغيب الابن بسبب وجود خلافات زوجية بين الوالدين.

صورة الطفل المتغيب على الـ«فيس بوك»

ورصدت أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداوله رواد السوشيال ميديا متضمنًا صورة للطفل المتغيب، مرفق به أرقامًا لهواتف محمولة للاتصال حال العثور عليه، وتمكن أحد الأشخاص العثور عليه وجرى الاتصال بوالدته، والتي حضرت وتعرفت على جثته.

خلافات أسرية

وقالت الأم خلال التحقيقات، إنها عادت من عملها ولم تجد نجلها فى المنزل، ونشرت صورته على الـ «فيس بوك» واتهمت زوجها بإخفائه بسبب الخلافات الزوجية بينهما، مؤكدة أن نجلها كان معتادًا على اللعب فى مياه النيل بالوراق، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجلها، كما أيّد زوجها ما جاء بأقوالها.

غرق الطفل في نهر النيل

وأكدت التحريات التي أجرتها المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأن الطفل تعرض للغرق أثناء لهوه في النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وصرّحت بدفن جثة الطفل، بعد توقيع الكشف الطبي عليها.