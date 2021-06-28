حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب طموح ومن أبرز عيوبه الغموض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بتنمية أموال وأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.