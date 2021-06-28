حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذي داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.