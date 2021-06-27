تسليم المسودة الأولى من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي التحالف الكندي الإنجليزي، المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيدا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ نهاية العام الجاري.

وشارك في حضور الاجتماع، نائب الوزير لشؤون السياحة، وعدد من قيادات الوزارة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى مسؤولي التحالف في إنجلترا وأمريكا وكندا وألمانيا.

وسلم مسؤولو التحالف، خلال الاجتماع، المسودة الأولى لهذه الاستراتيجية، التي استغرق إعدادها حوالي 6 أشهر، التي تتكون من أكثر من 700 صفحة موزعة على 7 أجزاء لمناقشتها، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

كما قام التحالف بإعداد استمارات استبيان وتم توزيعها على أكثر من 12 ألف سائح من مختلف دول العالم، ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة، أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات المقبلة، للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل على تحسينها.

هذا، وقد تضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا حكوميا في مصر، وأيضا مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسؤولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وكانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية، المُشكلة بالوزارة لهذا الملف، قد انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في هذا الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على بعض الملاحظات التي يجب على التحالف استيفائها، تمهيدا لعقد اجتماع آخر مع مسؤولي التحالف خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة الخطوات التالية.