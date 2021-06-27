قمة بغداد الثلاثية تدعم مصر والسودان في قضية السد الإثيوبي

دعّم قادة العراق والأردن ومصر، خلال القمة الثلاثية اليوم بالعراق، بحضور رؤساء الدول الثلاث، مواقف جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، في قضية السد الإثيوبي.

وأكد قادة العراق والأردن، خلال البيان الختامي لقمة القادة، ضمن آلية التعاون الثلاثي (العراق، الأردن، مصر)، على ضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد الإثيوبي، دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.