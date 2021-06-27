«الزراعة» تتابع سير العمل بمحطتي مركز بحوث الصحراء في بالوظة والقنطرة

في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإجراء بحوث تطبيقية علي أرض الواقع ضمن تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام الدكتور زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس المركز للمحطات البحثية، ومجموعة من القادة والإداريين بالمركز بعمل زيارة لمحطتي القنطرة وبالوظة؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من توفير المناخ المناسب للعمل في تلك الظروف للسادة الباحثين والعاملين .

وتفقد رئيس المركز والوفد الموافق له محطة بالوظة، وكان في استقباله د.أشرف عبد الباسط رئيس المحطة، وقام رئيس المركز خلال الزيارة بتفقد صوب إكثار شتلات الزيتون، وزراعة المانجو والموالح بالمحطة، ووحدة تصنيع الأعلاف والمبني الإداري بالكامل، وأوصى بضرورة استغلال كافة الصوب الزراعية للزراعات التي تعطي ميزة نسبية للمحطة، وتجهيز فسائل نخيل (50 ألف فسيلة ) للتوزيع على باقي المحطات ، ومتابعة تجهيز وتطوير مصنع الأعلاف، وتطوير قاعة التدريب واختيار المكان الأنسب لها ، وتجهيز غرف الفندق ومنها 25 غرفة على أعلى مستوي (5 نجوم)، والعمل على تسهيل كل ما يحتاجه الباحثين لتنفيذ الأبحاث على أرض الواقع.

كما قام رئيس مركز بحوث الصحراء ونائبيه، بتفقد محطة القنطرة حيث استقبلهم د.ماهر إبراهيم، رئيس محطة القنطرة، وأكد زغلول على ضرورة التعاون وتوفير المناخ العمل المناسب للسادة الباحثين والعاملين وشكر السادة القائمين على العمل لما بذلوة من جهود ادت الى نتيجة مثمرة على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمبنى من صيانة وأعمال نظافة وتطوير لغرف الفندق وإنهاء تشطيب واجهة المبني الإداري، مشددًا على أهمية هذا الموضوع للمحافظة على البنية التحتية والمال العام.

وتفقد زغلول قطاعات المحطة الزراعية الزيتون والرومان والجوافة والموالح والنخيل والبيوت المحمية وقطاعات الزراعات التعاقدية الفول السوداني والجزر والتجهيز لزراعة بطيخ اللب والبنجر تحت الري المحوري المتحرك البيفوت، كما قام بمناقشة مشاكل المزارعين المتعاقدين على نظام الزراعة التعاقدية.

رئيس مركز بحوث الصحراء أكد على ضرورة أن يكون هناك حصرًا واقعيًا لاحتياجات المحطات من مستلزمات انتاج بذور شبكات ري أسمدة مبيدات من خلال المساحات المنزرعة فعليا وعمر الأشجار وعددها وعلى أساس علمي ويكون ذلك للموسمين معا الصيفي والشتوي، وكذلك تصنيع كمبوست لتوفيره للمحطة ثم للمناطق المجاورة خدمة لها ، كما أعطي تكليفات بأن تكون البحوث بالشُعب تطبيقية لخدمة المجتمع المحيط بالمحطات.