«النواب» يوافق على اتفاق قرض بـ400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (190) لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وتأتي الاتفاقية، في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات، خاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى: «أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس»، فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.

ويتضمن القرار مادة وحيدة، وجاءت على النحو التالي: «ووافق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021»

تهدف إلى تغطية نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

وقدم الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بالمجلس، عرضا عن أهمية الأغراض التي يهدف إليها اتفاق قرض مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وضرورة الاستفادة الفعلية منه، لا سيما وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية في قطاع الصحة.

ووجه الوحش، تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمبادردت الرئاسية المختلفة، التي أطلقها لتحسين صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه أصبح لكل مصري بفضل قراراته، الحق في العلاج والتأمين الصحي.