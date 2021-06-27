المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2021 بـ89 لجنة
كتب:
اسلام فهمي
06:50 م | الأحد 27 يونيو 2021
اجتماع المجلس التنفيذي بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استعداد مديرية التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، من خلال تخصيص 89 لجنة على مستوى جميع المراكز.
وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتى 23 من يونيو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوى المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والإلكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنة ورقي فقط لطلاب المنازل، بإجمالي 34 ألفًا و524 طالبا وطالبة، تمهيدًا لإجراء الامتحان النهائي في 10 يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا عن مديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيز مقارات الامتحانات وجميع الإجراءات اللازمة لانعقادها خلال شهر يوليو المقبل.
وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها بتذليل جيمع العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.
وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان ومحيطها.