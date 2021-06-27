المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2021 بـ89 لجنة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استعداد مديرية التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، من خلال تخصيص 89 لجنة على مستوى جميع المراكز.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتى 23 من يونيو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوى المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والإلكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنة ورقي فقط لطلاب المنازل، بإجمالي 34 ألفًا و524 طالبا وطالبة، تمهيدًا لإجراء الامتحان النهائي في 10 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا عن مديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيز مقارات الامتحانات وجميع الإجراءات اللازمة لانعقادها خلال شهر يوليو المقبل.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها بتذليل جيمع العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان ومحيطها.