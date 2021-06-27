رئيس هيئة الثروة السمكية يتفقد «مفرخ العباسة» في الشرقية «صور»

قام الدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يرافقه المهندس ثابت السويفى، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة، بجولة تفقدية بالمفرخ السمكى بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية، وذلك للوقوف على أعمال التطوير بالمفرخ.

وتضمن جولة «مصيلحى» المرور على الأحواض السمكية كافة ومتابعة تطورات العمل، ووجه بأخذ عينات من أحواض الاستزراع والزريعة.

وطالب رئيس هيئة الثروة السمكية، ببذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة الإنتاج، واستمع إلى مطالب العاملين ووعد بتلبيتها والعمل على تذليل العقبات.

رافق رئيس الهيئة خلال جولته المهندس حسنى سليم، مدير المفرخ، والمهندس فخرى عياد، مدير الإنتاج والتشغيل، والمهندس محمد الحر، والعاملون بالمفرخ.