محافظ المنيا: سيطرنا على الموجة الثالثة من كورونا.. وشكرا لوزارة الصحة

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود القائمين على منظومة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية التي ساهمت بشكل واضح في السيطرة على فيروس كورونا في الموجة الثالثة، موجهًا الشكر لوزارة الصحة على جهودها الكبيرة خلال هذه الفترة، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد والتطهير والتعقيم ورفع التراكمات والاهتمام بأعمال النظافة.

وأعلن محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسته، تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2021/2020 بنسبة إنجاز بلغت 100% من الموازنة العامة، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، مطالبا بالعمل على دراسة كافة السلبيات والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة وتحقيق نسب إنجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطن وتحقق الرضا للشارع المنياوي.

وأوضح المحافظ، أنه يتم متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة دورية ومستمرة، وتم البدء في عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف المستحقين لمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية، مشدداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، وتدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية.

بينما استعرضت الدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة، جهود مواجهة الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، وأكدت على توافر أسرة الرعاية الطبية وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

واستعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تقريراً حول عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372809 طن و718 كيلو جرام بالشون الحكومية والصوامع، منها 205024 طنًا بصوامع الشركة القابضة، 123334 طنًا بالبنك الزراعي المصري، 44449 طنًا بقطاع مطاحن مصر الوسطي، وذلك مع الالتزام التام بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.