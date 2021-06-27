توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة وشبورة مائية على القاهرة

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من يوم الاثنين الموافق 28 يونيو حتى الأربعاء الموافق 30 من الشهر ذاته.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الطقس يتطابق خلال الأيام الثلاثة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد.

ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوبي البلاد وسيناء.

وخلال الثلاث أيام المقبلة، تتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية خفيفة، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 29 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.