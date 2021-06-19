توقعات طقس 72 ساعة.. حار نهارا على القاهرة الكبرى ولطيف ليلا

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من يوم الأحد الموافق 20 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 22 من الشهر ذاته.

وقال خبراء الأرصاد، إن الأيام الثلاثة ستشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد.

أما عن حالة الطقس ليلا، فبحسب الخبراء، فإنه يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.