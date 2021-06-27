أبو طالب: قمة بغداد رؤية لاستعادة المنطقة العربية أهميتها

قال الدكتور حسن أبو طالب، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق تفتح علاقات على الصعيد الإقليمي، من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والعراق والأردن، في الجانبين الاقتصادي والأمني، والتنسيق الإقليمي في القضايا الإقليمية.

وأضاف «أبو طالب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى اليوم الأحد، أن اللقاء رؤية لاستعادة المنطقة العربية أهميتها لمواجهة التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن كل الدول تواجه نفس التحديات ولكن تختلف درجتها.

وأوضح عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن مصر كانت لها تجربة لاستعادة الدولة الفاعلة بعد عام 2013، وحققت إنجازات واضحة أمام الجميع، وأغلب الدول تلتمس التجربة، وتحاول أن تنفذها لديها مثل العراق.

وأشار عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إلى أن إيران مسؤولة بشكل كبير عن تردي الأوضاع في العراق، موضحا أن هناك صراع ظاهر أمام محاولات استعادة العروبة في العراق والإنسحاق أمام الآخرين، لذا تعمل مصر على تقديم دعم عربي مباشر للعراق، لكي لا يكون ساحة لتصفية الصراعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التبادل التجاري بين مصر والعراق يصل لنحو 480 مليون دولار، أما بين مصر والأردن فهو أكثر من 500 مليون دولار، لذا هناك محاولات للتكامل العربي العربي من خلال العراق والأردن ومصر.

وذكر عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التعاون سيكون بداية لتغيير التوازن الإقليمي في المنطقة، فالسيسي أكد من العراق أن الأمن المائي جزء من الأمن القومي العربي لمصر والأردن والعراق التي تواجه تدخلات إيرانية وتركية.

وألمح عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التوقيت هام في ظل دعم عدد من الدول العربية لمصر والسودان أمام الموقف الإثيوبي فيما يخص السد.