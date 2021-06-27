«حقوق إنسان النواب» تستنكر التنمر بـ«فتاة الفستان».. وتطالب بالتحقيق

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها بشكل قاطع، واقعة التنمر التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ«فتاة الفستان».

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تضامنه التام مع الفتاة، مطالبا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سرعة التحقيق في واقعة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة، أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، ما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة، والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية، حال ثبوت الاتهام.

وشدد على ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبدالغفار، للتحقيق فى هذه الواقعة، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأي العام.

ومتابعة لتداعيات القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الفستان»، تقدم أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النوب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، مطالبا بمراجعة الاستراتيجية المٌتبعة من الوزارة، لمكافحة التنمر والتحرش، وأشكال التمييز، ومدى فعاليتها داخل المؤسسات التعليمية.

وكانت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، طالبت بتغليظ العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان، بسبب ملابسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا.

وقالت الألفي في بيان لها: «أختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا في قضية فستان حبيبة وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين ما دامت الطالبة ملابسها حشمة وفي حدود الأدب»، مؤكدة أن هذا الفعل تنمر وتعدٍ على الحريات، إضافة إلى أن هذا ضغطا نفسيا شديدا على نفسية الطالبة يؤدي إلى قدرتها في ناديه الامتحان بحيادية.

كما أكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن السؤال عن ديانة طالبة (أثناء الامتحان) هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب، وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة (حبيبه طارق): أنت قررتي تبقى مش محترمة وقليلة الأدب هي سب وقذف يعاقب عليه القانون.

وأشارت إلى أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذي حذر منه الرئيس، صمت الجامعة موافقة ضمنية على دعم جماعات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) داخل الجامعات.